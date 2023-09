Daca ai implinit 18 ani, iti poti deschide cont la una dintre casele de pariuri licentiate de Oficiul National pentru Jocurile de Noroc. Astfel, vei putea pune in practica tot ce stii despre sport, pentru a castiga bilete cu care sa te mandresti in fata prietenilor.Este foarte simplu sa pariezi, mai ales online, dar inainte sa iti incepi "cariera" de parior ar trebui sa fii deja familiarizat cu termenii de baza din aceasta activitate. In acest scop, iti prezentam un mic ghid cu tot ce trebuie ... citeste toata stirea