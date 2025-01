Parlamentarii USR din Brasov pregatesc amendamentele la legea bugetului de stat

Avand in vedere ca in perioada urmatoare, Legea bugetului de stat pe anul 2025 va intra in procedura parlamentara, deputatii si senatorii USR de Brasov au inceput sa lucreze la amendamente.Astfel, joi, 30 ianuarie, deputatul USR Brasov Ovidiu Paraschivescu a spus ca va propune ca de la bugetul de stat sa fie platite serviciile de dirijare a traficului aerian, asigurate de ROMATSA.La randul sau, senatorul Irineu Darau, a spus ca spera ca proiectul Legii bugetului de stat sa intre in ... citește toată știrea