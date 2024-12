Parlamentul a adoptat noul Cod Silvic. Drumurile forestiere vor fi supravegheate video

Camera Deputatilor a adoptat marti Codul Silvic. Legea fusese deja adoptata de Senat, asa ca merge la promulgare. Codul Silvic a trecut de Camera cu 245 de voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si 6 abtineri.Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat in plen ca este unul dintre acele momente in care Parlamentul da Romaniei, dupa 15 ani, o lege care marcheaza un nou inceput in gestionarea padurilor."E o lege care merita din plin sa fie in procedura de urgenta, nu doar pentru ca reprezinta ... citește toată știrea