Parteneriatul PENNY si Bonapp: mai putina risipa, mai mult consum responsabil

In ultimii ani, se vorbeste tot mai des despre risipa alimentara care a devenit o problema globala cu implicatii majore asupra mediului, economiei si societatii. Numai in Romania, 2,2 milioane de tone de alimente ajung la gunoi in fiecare an, potrivit Agentiei Europene de Mediu.Pentru a putea ajuta societatea si oamenii din medii defavorizate, in primul rand, fiecare dintre noi trebuie sa constientizam cat de mare este risipa alimentara si sa luam, individual, masuri pentru a o diminua. Iar ... citește toată știrea