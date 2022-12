Parteneriatul pentru invatamantul dual, votat de Consiliul Judetean Brasov si Consiliul Local Brasov

Consiliul Local Brasov si Consiliul Judetean Brasov au aprobat joi, 22 decembrie, in sedinte de indata, contractul de parteneriat pentru constituirea Consortiului Regional Integrat pentru Invatamant Dual Brasov. In baza acestui parteneriat - din care mai fac parte si autoritati locale din judetul Covasna, mai multe institutii de invatamant (inclusiv Universitatea Brasov), dar si companii private - Primaria Brasov, in calitate de lider al consortiului, va pregati cererea de finantare pentru ... citeste toata stirea