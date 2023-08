Parti dintr-un cadavru uman au fost gasite in raul Mures. Ar putea fi vorba despre fetita de 7 ani care in urma cu aproape patru luni se afla intr-o ambarcatiune care s-a rasturnat.Parti dintr-un cadavru uman in stare avansata de putrefactie au fost gasite, miercuri seara, in raul Mures, in judetul Arad, potrivit News.ro.Acestea ar putea fi ale fetitei de 7 ani care, in 30 aprilie, se afla cu mai multe persoane intr-o barca ce s-a rasturnat in rau.Alti doi adulti si doi copii s-au inecat ... citeste toata stirea