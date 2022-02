Partia Subteleferic din Poiana Brasov va fi inchisa turistilor, incepand de sambata. In statiune au loc competitii de schi

Partia Subteleferic din Poiana Brasov va fi inchisa turistilor, incepand de sambata, pentru o perioada de sapte zile,. Decizia a fost luata intrucat statiunea va gazdui, in perioada urmatoare, mai multe competitii sportive, inclusiv Campionatul National de Schi Alpin al Romaniei. "In perioada 19 - 25 februarie, partia Subteleferic va fi inchisa. Schiorii care coboara pe partia Sulinar, vor putea utiliza breteaua spre partia Bradul sau, in cazul in care vor sa ajunga la gondola, vor putea cobori ... citeste toata stirea