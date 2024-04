Partidul fostului deputat USR Brasov, Tudor Benga, vrea in Consiliul Local Brasov

Infiintat anul trecut de deputatul brasovean Tudor Benga (fost USR), partidul URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului) a intrat in cursa pentru alegerile locale din 9 iunie, odata cu inceperea campaniei de strangere de semnari. In judetul nostru, partidul va avea candidati pentru Consiliul Local Brasov, pentru Consiliul Judetean Brasov si in alte cateva consilii locale, printre care Consiliul Local Sanpetru."Vrem sa le oferim alegatorilor o alternativa cinstita pe buletinele de vot. Vrem sa ... citește toată știrea