Partiile Lupului inferior si Drumul Albastru din Poiana Brasov vor avea nocturna

Primaria Brasov a transmis spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - etapa premergatoare publicarii in Sistemul electronic pentru licitatiile cu valoare mare - procedura de achizitie a proiectului tehnic si executiei pentru realizarea iluminatului partiilor de schi Lupului si Drumul Albastru - Poiana Brasov.Investitia face parte din programul Municipalitatii de modernizare a domeniului schiabil din Poiana Brasov, care mai cuprinde, in acest an: achizitia a 10 tunuri de ... citeste toata stirea