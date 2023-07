Compania Nationala de Adminsitrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: *Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1 in zona km 175+450, localitatea Ghimbav, judetul Brasov*".Investitia are loc la 200 de metri de Tess, in zona Matro, dupa cum ne-a declarat primarul ... citeste toata stirea