Pasajul de pe strada Zizinului va avea panouri fonoabsorbante

Construit la mica distanta de blocuri, pasajul de pe strada Zizinului din Brasov va avea panouri fonoabsorbante. Lucrarile vor incepe dupa ce se va realiza in studiu acustic, pentru care Primaria are in plan sa plateasca 16.065 de lei, cu tot cu TVA.Conform proiectului, pe pasajul de pe strada Zizinului se vor instala astfel de panouri pe jumatatea dinspre Bulevardul Saturn, unde sunt si blocurile de ... citește toată știrea