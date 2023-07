Primaria Brasov vrea sa schimbe in totalitate aspectul pasajului pietonal subteran din cartierul Triaj, astfel incat acesta sa poata fi utilizat si de persoanele cu dizabilitati, dar sa fie accesibilizat si pentru accesul mai in varsta. In acest sens, ar urma sa fie instalate ascensoare in zona intrarilor. Pentru a contura proiectul tehnic, pentru inceput, edilii ar urma sa expertizeze tehnic pasajul.Pentru realizarea acestei expertize, precum si a unui studiu geotehnic, Primaria ar urma sa ... citeste toata stirea