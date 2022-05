Pasarile migratoare si castorii alunga investitiile din zona Farasului. Situl Natura 2000 imparte orasul Victoria in doua

Sub umbrela Retelei Natura 2000, ONG-urile isi impun proiectele cu finantari generoase in comunitatile localePUZ-ul demarat de Primaria Victoria este amanat cu cateva luni din cauza studiilor de impact cerute de ONG-uriSitul Natura 2000 imparte orasul Victoria in doua, o parte a fost inclusa in aceasta zona protejata, iar o alta a ramas in afara ei. Care este principiul care a stat la baza trasarii acestei linii de demarcatie nu prea este cunoscut nici macar de primarii care administreaza ... citeste toata stirea