Pasi importanti inainte in ce priveste adoptia in Romania. Ce avantaje au aparut odata cu noua lege

In urma modificarilor legislative, anul trecut a crescut numarul de copii adoptati in Romania cu 25% fata de media anilor precedenti Cele mai recente modificari aduse Legii adoptiei s-au dovedit pasi importanti inainte pentru copiii institutionalizati. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), Florica Chereches, a anuntat o crestere semnificativa a numarului de adoptii in Romania, in 2021. "Au fost aduse cateva modificari care ... citeste toata stirea