Pasionatii de schi, asteptati de Paste in Poiana Brasov. Vor fi deschise doar partiile din zona superioara a masivului Postavarul

Iubitorii sporturilor de iarna vor avea ocazia si de sarbatorile pascale sa schieze in Poiana Brasov, asta pentru ca, oficial, ultima zi a sezonului 2021 - 2022 va fi 25 aprilie. Conform anuntului Primariei Brasov, in 21 aprilie, se schia in conditii bune, de primavara, doar pe partiile din partea superioara a masivului, respectiv Doamnei, Ruia - cu exceptia zonei dintre gondola si Drumul Rosu, Lupului, Drumul Rosu, cu iesire spre statia telescaunului Ruia. De asemenea, partiile Sulinar, ... citeste toata stirea