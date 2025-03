Paste 2025. Cat va costa carnea de miel

Pretul mieilor de Paste 2025 va fi "pentru buzunarul fiecaruia", spune presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine Moldoovis.Distribuie daca iti place!Cat vor costa mieii in perioada Pastelui - pret per kilogramul de carne de miel in 2025. Sarbatorile de Paste 2025 se apropie cu pasi repezi, iar romanii se gandesc deja la cati bani vor da pe carnea de miel. Fermierul botosanean Ionica Nechifor vine cu vesti bune: in 2025, preturile ... citește toată știrea