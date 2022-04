Paste pe partie, in Poiana Brasov. Sezonul de schi a fost prelungit

Sezonul de schi 2021 - 2022 din Poiana Brasov va fi prelungit pana in 25 aprilie, astfel ca iubitorii sporturilor de iarna vor avea ocazia de a petrece sarbatorile pascale pe partii. Anuntul prelungirii sezonului a fost facut miercuri de Primaria Brasov, dupa ce a fost luata in calcul starea actuala a partiilor, dar si prognoza meteo pentru perioada urmatoare, care anunta ninsori in zonele de munte.In 13 aprilie se schia, in conditii bune, pe partiile Doamnei, Ruia - cu exceptia zonei dintre ... citeste toata stirea