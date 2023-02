Paste, vacanta, Paste

Ministrul Educatiei, Ligia Deca (foto), a declarat joi, 16 februarie, la Sibiu, ca in anul scolar 2023-2024 va fi o situatie deosebita cu privire la vacanta de primavara, care va fi intre Pastele Catolic si cel Ortodox, avand in vedere ca este o distanta mare, de peste o luna de zile, intre cele doua sarbatori si ca aceasta structura a fost stabilita si cu elevi, parinti, sindicate ale cadrelor didactice, reprezentati in Comisia pentru dialog social."Pentru anul scolar urmator avem o situatie ... citeste toata stirea