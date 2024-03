Pastele catolic. Catolicii vor spune duminica ,,Hristos a Inviat"

Pastele catolic va fi in acest an pe data de 31 martie, cu cinci saptamani mai repede decat cel ortodox. La fel ca Pastele Ortodox, Pastele Catolic comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dupa rastignirea Sa din Vinerea Mare. Duminica Invierii este una dintre cele mai mari sarbatori din crestinism.Duminica Pastelui Catolic este marcata prin discursul lui Papa Francisc in Piata Sfantul Petru, din Vatican. Acesta apare in fata a mii de credinciosi, pentru a rosti in zeci de ... citește toată știrea