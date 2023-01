Pastele in 2023. Cand incepe Postul Pastelui

In acest an, Pastele ortodox - sarbatoarea Invierii Domnului - va fi in 16 aprilie, in 2022 picand in 24 aprilie, in timp ce Pastele catolic va fi in 9 aprilie. Ultima data cand Pastele catolic si Pastele ortodox au picat in aceeasi zi a fost in 2017.Postul Pastelui este considerat cel mai aspru si cel mai lung dintre posturile importante de peste an. In 2023, Postul Pastelui la ortodocsi va incepe pe 27 februarie si se va incheia pe 15 aprilie. La catolici, acesta va tine de pe 22 februarie ... citeste toata stirea