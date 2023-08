Cercetatorii de la centrul City of Hope, una dintre cele mai mari organizatii de cercetare si tratament oncologic din Statele Unite, au publicat marti, 2 august, un studiu in care sunt detaliate rezultatele preliminare ale testelor efectuate asupra AOH1996, supranumita "pastila care ucide cancerul". Medicamentul vizeaza o varianta canceroasa a PCNA (n.r. antigenul nuclear al proliferarii celulare), o proteina care, in forma sa afectata de mutatii, detine un rol "critic" in replicarea ADN-ului ... citeste toata stirea