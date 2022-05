Pastilele cu iod, distribuite prin farmacii pe baza prescriptiei medicale

Pastilele cu iod vor fi distribuite populatiei, in scop preventiv, prin intermediul farmaciilor cu circuit inchis, pe baza prescriptiei medicului de familie, potrivit unui proiect de lege lansat de MInisterul Sanatatii.Potrivit proiectului, odata ce legea va intra in vigoare, DSP-urile vor trebui sa predea medicamentele aflate acum in stocurile lor, pe baza unui proces verbal, farmaciilor desemnate de Ministerul Sanatatii.Lista farmaciilor care distribuie medicamentul va fi postata pe ... citeste toata stirea