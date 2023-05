Partidele politice se pregatesc deja pentru anul electoral 2024 si au luat masuri inca de anul trecut pentru a-si asigura fonduri suficiente pentru campania electorala pentru toate cele patru tipuri de alegeri in Romania. Un raport publicat de Expert Forum arata ca veniturile si cheltuielile partidelor in 2022 au fost asemanatoare cu cele din anul anterior, dar mai reduse decat in anii electorali. Conform datelor disponibile pentru 93 de partide, veniturile totale au insumat 276,7 milioane de ... citeste toata stirea