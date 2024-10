Patinoar artificial de aproape 50 de milioane de euro, in Sfantu Gheorghe

Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au semnat, in cursul zilei de luni, contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii pentru construirea noului patinoar artificial din municipiu, care va fi ridicat in vecinatatea Arenei Sepsi si a stadionului de fotbal Sepsi OSK. Valoarea contractului se ridica la circa 245 milioane lei, iar termenul pentru proiectare si executie este de 40 de luni, anunta We Radio Sfantu Gheorghe.Intr-o postare pe Facebook, primarul Antal Arpad a transmis, printre ... citește toată știrea