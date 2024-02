Patinoarul de la Baza Sportiva Olimpia, deschis si in prima parte a lunii martie, daca vremea va permite

Patinoarul de la Baza Sportiva Olimpia va ramane deschis si in prima parte a lunii martie,daca vremea va permite buna functionare a acestuia.Patinoarul de la Baza Sportiva Olimpia va ramane deschis pe tot parcursul lunii februarie si chiar si in prima parte a lunii martie, daca conditiile meteo vor fi favorabile, potrivitConsiliului Judetean Brasov."Brasov, 15 gradeC la umbra, gheata rezista!Vremea de primavara autentica de care ne-am bucurat in ultimele zile nu a afectat seriile de ... citește toată știrea