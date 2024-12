Patiserii vor scoate pe piata aproximativ 6,6 milioane de cozonaci in perioada Sarbatorilor de Iarna, mai putini decat anul trecut

Patiserii vor scoate pe piata aproximativ 6,6 milioane de cozonaci in perioada Sarbatorilor de Iarna, oferta industriei autohtone fiind cu circa 3-5% mai mica fata de anul trecut, a declarat, pentru Agerpres presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu."Preturile au crescut doar cu rata inflatiei, insa, din punct de vedere cantitativ, productia de cozonaci va fi in scadere cu 3-5% in perioada Sarbatorilor de Iarna. Avem ... citește toată știrea