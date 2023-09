In luna aprilie 2023, Primaria Brasov anunta cu mandrie un proiect de reparatii pentru 123 de strazi din Municipiul Brasov. In momentul respectiv am pus o intrebare pertinenta administratiei Coliban - ce se intampla cu celelalte 622 de strazi ale orasului?Este evident ca doar 18% din strazile din Brasov vor beneficia de aceste lucrari, iar acest lucru pune serioase semne de intrebare cu privire la echitatea cheltuirii banilor publici si desemnarea prioritatilor in administrarea Brasovului. ... citeste toata stirea