Presedintele Organizatiei Municipale Brasov a PSD, Lucian Patrascu, ii solicita primarului municipiului resedinta de judet, Allen Coliban, sa se implice in rezolvarea crizei locurilor din parcarile rezidentiale, in special in noile cartiere, cum este Tractorul."In zona noua a cartierului Tractorul, proportia dezastrului este evidenta. Locuitorii din zona se confrunta cu dificultati majore in gasirea unui loc de parcare, iar lipsa unei solutii adecvate genereaza extrem de multa frustrare