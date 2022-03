Brasovul se confrunta de cativa ani cu un grad ridicat de poluare, fiind in top trei pe tara la acest capitol. In acest context, conducerea administratiei locale ar trebui sa caute cele mai bune solutii pentru reducerea poluarii.Din pacate, in ultimul an, la nivel local nu s-a intamplat mai nimic. Printre masurile care au dat randament in ... citeste toata stirea