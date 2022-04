Patrascu (PSD) cere stoparea constructiilor de blocuri pe drumul spre Poiana Brasov

Social-democratii brasoveni spun ca administratia USR de la Primaria Brasov doar a promis in timpul campaniei electorale ca se va ocupa activ de prezervarea naturii, dar nu face nimic concret in acest sens. Chiar unul dintre sloganurile mult aruncate in spatiul public ne indica aspiratiile candidatului la fotoliul de primar: "Brasovul - Capitala verde a Romaniei". Chestiunile de mediu in care USR-ul dorea declarativ sa se implice tineau prima pagina a publicatiilor din Brasov."Observ cu ... citeste toata stirea