Patriarhia Romana va declara ziua de 1 octombrie drept "Ziua persoanelor varstnice", care va fi trecuta in calendarul crestin ortodox.Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat joi declararea de catre Patriarhia Romana a zilei de 1 octombrie drept "Ziua persoanelor varstnice".Ziua persoanelor varstnice urmeaza sa fie mentionata in calendarul crestin ortodox la rubrica zilelor si datelor importante, se arata in comunicatul de presa transmis dupa sedinta sinodala, relateaza basilica. ... citeste toata stirea