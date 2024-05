Patriarhul Daniel, in Pastorala de Pasti: Prin invierea Sa, Hristos vindeca pe om de moarte si de stricaciune

In Pastorala de Sfintele Pasti, Patriarhul Daniel, aduce in prim-plan un aspect esential al credintei crestine: vindecarea oferita de Domnul Iisus Hristos nu se limiteaza la aspectul fizic, ci are o dimensiune spirituala si eterna.In lucrarea Domnului Nostru Iisus Hristos, vindecarea de o boala trecatoare nu este totul si nu este ultimul scop al venirii Lui in lume, ci vindecarea de pacat si de moarte, prin Inviere, daruind oamenilor viata vesnica, afirma Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, ... citește toată știrea