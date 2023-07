Patronii Grupului Las Vegas, Mihaita si Sorin Doroftei vor investi aproximativ 2 milioane de Euro in baza de rugby din cartierul Noua al Brasovului, dupa ce spatiul fusese lasat in paragina pentru mai multi ani.Cu o istorie de peste 40 de ani, baza sportiva urmeaza sa fie renovata cu fonduri private si sa fie reintrodusa in circuitul sportiv de masa. ... citeste toata stirea