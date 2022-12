Patronul a doua firme, trimis in judecata de DNA Brasov

Administratorul unor firme din Brasov a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in stare de libertate.Ce spune DNA:Persoana fizica, la data faptei administrator al SC Cardex Rom SRL si SC Oblomov Ced SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente false, inexacte ori incomplete daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata,SC CARDEX ROM SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de ... citeste toata stirea