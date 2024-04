Patru cai de a ne impaca cu noi

Spune Sfantul Isaac Sirul: "Impaca-te, omule, cu sine-ti, si ai impacat cerul cu pamantul!". Sunt patru principii sau cai de a ne impaca cu noi, adica de a dobandi pacea inimii si a sufletului, si anume:a) Sa te multumesti in viata cu foarte putine dintre cele necesare vietii;b) Sa alegi locul cel mai de jos si sa fii sub ascultare;c) Sileste-te sa faci mai mult voia altuia decat a ta;d) Roaga-te lui Dumnezeu sa se faca intotdeauna voia Sa intru tine, adica sa ne lasam in viata intru ... citește toată știrea