In dimineata zilei de joi, 5 octombrie, s-au produs trei cutremure, intr-un interval de 23 de minute in zona seismica Vrancea, dupa ce un altul avusese loc inainte de miezul noptii.La ora 3.50 s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 128 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Ploiesti, 55km NV de Buzau, 56km SE de Brasov, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 80km SV de Focsani, 81km NE de Targoviste. ... citeste toata stirea