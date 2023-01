Patru drumuri din zona Fagarasului vor fi reabilitate de CJ Brasov, in acest an

In atentia CJ Brasov au intrat in acest an si lucrarile de reabilitare a patru drumuri din zona Fagarasului. Este vorba despre Ucea de Jos- Ucea de Sus, Parau-Grid-Persani, Vistea de Jos-Vistea de Sus si Cincu-Rodbav-Soars. Consiliul Judetean Brasov a pregatit o prima lista de proiecte ce ar urma sa beneficieze de finantare din bugetul Judetului Brasov."Pe langa proiectele cu fonduri europene si cele a caror finantare o avem asigurata prin PNDL, in 2023 vom elabora documentatiile tehnice, ... citeste toata stirea