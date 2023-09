Patru ministri liberali au lansat Planul National de Actiune privind Siguranta Scolara, care urmareste cresterea sigurantei elevilor si a cadrelor didactice in unitatile de invatamant. Sunt tratate cu prioritate combaterea traficului si a consumului de droguri in randul elevilor, prevenirea violentei si a cazurilor de bullying, precum si reducerea riscului de expunere a elevilor la un mediu infractional.Potrivit Planului, in fiecare unitate de invatamant preuniversitar se vor crea grupuri de ... citeste toata stirea