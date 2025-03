Patru noi crese in municipiul Brasov. Una ar putea fi deschisa chiar din aceasta toamna

Patru noi crese vor fi deschise in municipiul Brasov, pe langa cele 10 unitati de invatamant anteprescolar pe care le are acum municipalitatea. O cresa ar putea fi deschisa chiar din toamna, daca lucrarile de recompenartimentare si modernizare vor fi gata, iar trei ar trebui sa fie finalizate in 2026, a explicat la emisiunea "Vocea Brasovului", de la Radio Romania Brasov FM, viceprimarul municipiului Brasov, Lucian Patrascu.In acest moment, aproximativ 600 de copii nu pot fi cuprinsi intr-o ... citește toată știrea