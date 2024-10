Patru persoane, arestate pentru furt de combustibil din vagoane cisterna

Politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov efectueaza acte de cercetare intr-un dosar penal, in care persoanele banuite au fost arestate preventiv dupa ce au fost prinse in flagrant delict, in timp ce sustrageau produse petroliere din vagoanele cisterna ale unui tren de marfa.Astfel, la data de 24 octombrie a.c., politistii au reusit prinderea in flagrant, in statia de cale ferata Sercaia, a patru persoane, cu varsta intre 36 si 55 de ani, in timp ce ... citește toată știrea