Patru persoane ratacite in Postavaru, dupa lasarea intunericului

Salvamontistii brasoveni au intervenit, ieri, in ajutorul a 10 persoane care s-au accidentat pe partii sau care s-au ratacit in Poiana Brasov si Masivul Postavaru.Zece persoane s-au accidentat ori s-au ratacit, in timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brasov si in Masivul Postavarul.Trei dintre acestea au fost predate echipajelor SMURD, pentru a fi transportate la spital.Alte patru persoane s-au ratacit in timpul coborarii din Masivul Postavarul dupa lasarea ... citeste toata stirea