Patru pesti si a lor fata. 7 perchezitii in Brasov si Bucuresti

Sase mandate de aducere au fost puse in executare, miercuri, 20 noiembrie, in Bucuresti si Brasov, intr-un dosar privind infractiuni de proxenetism in forma continuata. Patru persoane ar fi inlesnit si sprijinit practicarea prostitutiei de catre o femeie de 21 de ani, informeaza Mediafax.Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente au pus in executare, miercuri, sapte mandate de perchezitie domiciliara si sase mandate de aducere, ... citește toată știrea