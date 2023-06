Elevii a patru scoli speciale aflate in subordinea Consiliului Judetean Brasov ar putea fi transportati cu microbuze electrice. Pentru achizitionarea vehiculelor, administratia judeteana brasoveana are in plan sa depuna o cerere de finantare prin PNRR, iar daca dosarul va fi acceptat, intreaga suma va fi nerambursabila. Inscrierea in acest program urmeaza sa fie aprobata de CJ Brasov in sedinta de plen de azi, 29 iunie, dupa care vor fi parcurse celelalte formalitati necesare obtinerii ... citeste toata stirea