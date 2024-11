Patru tineri, "aventura" spre Poiana

In aceasta perioada, cu variatii destul de mari de temperatura, soselele pot deveni o capcana. Pe drumul spre Poiana Brasov, din cauza conditiilor meteo se produc destule incidente in perioada sezonului rece. Si in noaptea de sambata spre duminica, 16/17 noiembrie, desi carosabilul parea ca este uscat, intr-una dintre serpentine un autoturism a derapat si s-a rasturnat.Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, insa tinerii din autoturism au tras o ... citește toată știrea