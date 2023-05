Parintii cu copii de pana in 8 ani pot lucra patru zile pe luna in regim de telemunca.Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa de modificare a Codului Muncii prin care parintii copiilor de pana in 8 ani pot solicita patru zile lunar de telemunca, potrivit Agerpres."La cerere, salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la opt ani beneficiaza de patru zile pe ... citeste toata stirea