Patrula "Zero plastic" la Brasov

"Lupta cu plasticul" a devenit o moda la nivel mondial. Romania si, implicit Brasovul, respecta acest trend. Astfel, in Brasov, pana in luna octombrie, Asociatia WWF Romania va derula proiectul "Patrula zero plastic". Printre altele, asociatia va organiza in Brasov actiuni de ecologizare, dar si evenimente in perioada Forumului Oraselor Verzi din perioada 5 - 12 septembrie. De asemenea, asociatia va propune primariei Brasov solutii legislative la nivel local ... citeste toata stirea