Pe 8 februarie, "Fuga Lolelor" la Cincu

Vechiul obicei sasesc "Fuga Lolelor" va avea loc si in acest an in comuna Cincu, din judetul Brasov, pe data de 8 februarie. Traditia, pastrata cu sfintenie in trecut de sasii locului, a fost reinviata in localitate in anul 2017, dar a fost oprita in timpul pandemiei.Acum, zeci de Cincani, costumati in lole, vor iesi pe strazi si, dupa ce vor face un program satiric in remorca unui tractor in fata Primariei, vor merge prin sat sa alunge iarna si duhurile rele. Pe strazi, lolele, ale caror ... citește toată știrea