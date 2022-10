Pe acte - femeie, politistii aveau pe camera - barbat

Un barbat din Constanta a incercat sa-i minta "din fata" pe politisti.In fapt, agentii de la Rutiera l-au depistat si inregistrat cu aparatul TruCam, depasind viteza legala pe strada Calea Fagarasului din Brasov. Cadrele de politie au efectuat verificari in baza de date a Politiei Romane, in urma carora a fost identificat proprietarul autovehiculului in cauza si conform procedurilor legale in vigoare, i-au solicitat acestuia, in scris, ... citeste toata stirea