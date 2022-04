Persoanele cu dizabilitati ar putea primi un nou beneficiu pentru recuperare sau reabilitare, sub forma unor tichete de valoare acordate anual, la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist, potrivit unei propuneri legislative aflate in dezbatere la Senat. Prin aceasta propunere legislativa, initiatorii intentioneaza sa introduca in Legea nr. 448/2006 dreptul persoanelor cu dizabilitati sa primeasca in fiecare an ... citeste toata stirea