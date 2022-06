Pe bicicleta, au promovat Colinele Transilvaniei

In orasul Rupea a avut loc un eveniment de ciclism, necompetitional, de promovare a Colinelor Transilvaniei si a Fermei de Biodiversitate de la Cobor, eveniment organizat in cadrul Carpathia Bike Tour - Editia Cobor.Cei peste 100 de participanti, printre care si un politist brasovean (cei mai multi fiind din Bucuresti, Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Focsani, Zarnesti, Sighisoara, Oradea, Videle etc.), au parcurs un traseu de aproximativ 80 kilometri, pornind de la Cetatea Rupea, continuand prin ... citeste toata stirea